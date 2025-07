Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 2 août 2025.

Cinéma

Samedi 2 août 2025 à partir de 21h.

Dimanche 3 août 2025 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-03

Avignon



18 juin 2025 en salle | 1h 43min | Comédie

De Johann Dionnet

| Par Johann Dionnet, Benoît Graffin

Avec Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Tout public



Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser ! .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

Avignon



june 18, 2025 in theaters | 1h 43min | Comedy

By Johann Dionnet

| By Johann Dionnet, Benoît Graffin

With Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

German :

Avignon



18. Juni 2025 im Kino | 1h 43min | Komödie

Von Johann Dionnet

| Von Johann Dionnet, Benoît Graffin

Mit Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Italiano :

Avignone



18 giugno 2025 nei cinema | 1h 43min | Commedia

Di Johann Dionnet

| Di Johann Dionnet, Benoît Graffin

Con Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

Espanol :

Avignon



18 junio 2025 en cines | 1h 43min | Comedia

Por Johann Dionnet

| Por Johann Dionnet, Benoît Graffin

Con Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyes Salem

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer