CINEMA Saintes-Maries-de-la-Mer
CINEMA Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 17 août 2025.
CINEMA
Dimanche 17 août 2025 à partir de 15h. Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Dimanche 2025-08-17 15:00:00
2025-08-17
16 juillet 2025 en salle | 1h 32min | Animation, Comédie, Famille, Musical, Comédie musicale
De Chris Miller (I) | Par Pam Brady
Avec Sofia Essaïdi, Rihanna, Jérôme Commandeur
Titre original Smurfs
Tout public
Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier ! .
Av Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
English :
july 16, 2025 in theaters | 1h 32min | Animation, Comedy, Family, Musical
From Chris Miller (I) | By Pam Brady
With Sofia Essaïdi, Rihanna, Jérôme Commandeur
Original title Smurfs
German :
16. Juli 2025 im Kino | 1h 32min | Animation, Komödie, Familie, Musical, Musikalische Komödie
Von Chris Miller (I) | Von Pam Brady
Mit Sofia Essaïdi, Rihanna, Jérôme Commandeur
Originaltitel Smurfs
Italiano :
16 luglio 2025 nei cinema | 1h 32min | Animazione, Commedia, Famiglia, Musical
Di Chris Miller (I) | Di Pam Brady
Con Sofia Essaïdi, Rihanna, Jérôme Commandeur
Titolo originale Smurfs
Espanol :
16 julio 2025 en cines | 1h 32min | Animación, Comedia, Familiar, Musical
De Chris Miller (I) | De Pam Brady
Con Sofia Essaïdi, Rihanna, Jérôme Commandeur
Título original Smurfs
