Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 4 octobre 2025.
Cinéma
Samedi 4 octobre 2025 à partir de 21h.
Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
3 septembre 2025 en salle | 1h 45min | Comédie
De Carlos Abascal Peiró
| Par Carlos Abascal Peiró
Avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard
Tout public
Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France ! .
Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
English :
september 3, 2025 in theaters | 1h 45min | Comedy
By Carlos Abascal Peiró
| By Carlos Abascal Peiró
With Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard
German :
3. September 2025 in den Kinos | 1h 45min | Komödie
Von Carlos Abascal Peiró
| Von Carlos Abascal Peiró
Mit Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard
Italiano :
3 settembre 2025 nei cinema | 1h 45min | Commedia
Di Carlos Abascal Peiró
| Di Carlos Abascal Peiró
Con Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard
Espanol :
3 septiembre 2025 en cines | 1h 45min | Comedia
Por Carlos Abascal Peiró
| Por Carlos Abascal Peiró
Con Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard
L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer