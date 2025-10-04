Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 4 octobre 2025.

Cinéma

Samedi 4 octobre 2025 à partir de 21h.

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

3 septembre 2025 en salle | 1h 45min | Comédie

De Carlos Abascal Peiró

| Par Carlos Abascal Peiró

Avec Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

Tout public



Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier Ministre. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux, est missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin d’accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique…et son fils. Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24h pour sauver sa carrière, son couple et si possible l’avenir de la France ! .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

september 3, 2025 in theaters | 1h 45min | Comedy

By Carlos Abascal Peiró

| By Carlos Abascal Peiró

With Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

German :

3. September 2025 in den Kinos | 1h 45min | Komödie

Von Carlos Abascal Peiró

| Von Carlos Abascal Peiró

Mit Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

Italiano :

3 settembre 2025 nei cinema | 1h 45min | Commedia

Di Carlos Abascal Peiró

| Di Carlos Abascal Peiró

Con Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

Espanol :

3 septiembre 2025 en cines | 1h 45min | Comedia

Por Carlos Abascal Peiró

| Por Carlos Abascal Peiró

Con Jean Chevalier, François Cluzet, Karin Viard

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer