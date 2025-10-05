Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 5 octobre 2025.

Cinéma

Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

26 octobre 1983 en salle | 1h 46min | Comédie

Date de reprise 5 octobre 2025

De Jean-Marie Poiré

| Par Martin Lamotte, Christian Clavier

Avec Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte

Tout public



Paris, 1940. Une famille de musiciens virtuoses, les Bourdelle, refuse de jouer pour les Allemands. En 1943, leur hôtel particulier est réquisitionné pour accueillir le général Spontz. La cohabitation est d’autant plus difficile que l’un des membres de la famille n’est autre que le célèbre « Super-Résistant ». .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60

English :

october 26, 1983 in theaters | 1h 46min | Comedy

Re-release date October 5, 2025

By Jean-Marie Poiré

| By Martin Lamotte, Christian Clavier

With Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte

German :

26. Oktober 1983 in den Kinos | 1h 46min | Komödie

Wiederaufnahmedatum 5. Oktober 2025

Von Jean-Marie Poiré

| Von Martin Lamotte, Christian Clavier

Mit Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte

Italiano :

26 ottobre 1983 nei cinema | 1h 46min | Commedia

Data di riedizione 5 ottobre 2025

Di Jean-Marie Poiré

| Di Martin Lamotte, Christian Clavier

Con Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte

Espanol :

26 octubre 1983 en cines | 1h 46min | Comedia

Fecha de reestreno 5 de octubre de 2025

Por Jean-Marie Poiré

| Por Martin Lamotte, Christian Clavier

Con Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer