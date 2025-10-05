Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 5 octobre 2025.
Cinéma
Dimanche 5 octobre 2025 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
26 octobre 1983 en salle | 1h 46min | Comédie
Date de reprise 5 octobre 2025
De Jean-Marie Poiré
| Par Martin Lamotte, Christian Clavier
Avec Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte
Tout public
Paris, 1940. Une famille de musiciens virtuoses, les Bourdelle, refuse de jouer pour les Allemands. En 1943, leur hôtel particulier est réquisitionné pour accueillir le général Spontz. La cohabitation est d’autant plus difficile que l’un des membres de la famille n’est autre que le célèbre « Super-Résistant ». .
Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60
English :
october 26, 1983 in theaters | 1h 46min | Comedy
Re-release date October 5, 2025
By Jean-Marie Poiré
| By Martin Lamotte, Christian Clavier
With Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte
German :
26. Oktober 1983 in den Kinos | 1h 46min | Komödie
Wiederaufnahmedatum 5. Oktober 2025
Von Jean-Marie Poiré
| Von Martin Lamotte, Christian Clavier
Mit Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte
Italiano :
26 ottobre 1983 nei cinema | 1h 46min | Commedia
Data di riedizione 5 ottobre 2025
Di Jean-Marie Poiré
| Di Martin Lamotte, Christian Clavier
Con Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte
Espanol :
26 octubre 1983 en cines | 1h 46min | Comedia
Fecha de reestreno 5 de octubre de 2025
Por Jean-Marie Poiré
| Por Martin Lamotte, Christian Clavier
Con Michel Galabru, Christian Clavier, Martin Lamotte
L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer