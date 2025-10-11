Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 11 octobre 2025.
Cinéma
Samedi 11 octobre 2025 à partir de 21h.
Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
10 septembre 2025 en salle | 1h 55min | Drame
De Oliver Laxe
| Par Oliver Laxe, Santiago Fillol
Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
Tout public avec avertissement
Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. .
Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60
English :
september 10, 2025 in theaters | 1h 55min | Drama
By Oliver Laxe
| By Oliver Laxe, Santiago Fillol
With Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
German :
10. September 2025 in den Kinos | 1h 55min | Drama
Von Oliver Laxe
| Von Oliver Laxe, Santiago Fillol
Mit Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
Italiano :
10 settembre 2025 nei cinema | 1h 55min | Drammatico
Di Oliver Laxe
| Di Oliver Laxe, Santiago Fillol
Con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
Espanol :
10 septiembre 2025 en cines | 1h 55min | Drama
Por Oliver Laxe
| Por Oliver Laxe, Santiago Fillol
Con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
