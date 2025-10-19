Cinéma rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer
Cinéma rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 19 octobre 2025.
Cinéma
Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 18h. rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-19
Regarde | 1h 31min | Comédie dramatique
De Emmanuel Poulain-Arnaud | Par Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Tout public
Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .
rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com
English :
Watch | 1h 31min | Comedy drama
From Emmanuel Poulain-Arnaud | By Emmanuel Poulain-Arnaud
With Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
German :
Schau hin | 1h 31min | Drama-Komödie
Von Emmanuel Poulain-Arnaud | Von Emmanuel Poulain-Arnaud
Mit Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Italiano :
Guarda | 1h 31min | Commedia drammatica
Di Emmanuel Poulain-Arnaud
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
Espanol :
Ver | 1h 31min | Comedia dramática
Por Emmanuel Poulain-Arnaud
Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles
