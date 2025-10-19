Cinéma rue Théodore Aubanel Saintes-Maries-de-la-Mer

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 18h. rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Regarde | 1h 31min | Comédie dramatique

De Emmanuel Poulain-Arnaud | Par Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Tout public

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

rue Théodore Aubanel Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

English :

Watch | 1h 31min | Comedy drama

From Emmanuel Poulain-Arnaud | By Emmanuel Poulain-Arnaud

With Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

German :

Schau hin | 1h 31min | Drama-Komödie

Von Emmanuel Poulain-Arnaud | Von Emmanuel Poulain-Arnaud

Mit Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Italiano :

Guarda | 1h 31min | Commedia drammatica

Di Emmanuel Poulain-Arnaud

Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

Espanol :

Ver | 1h 31min | Comedia dramática

Por Emmanuel Poulain-Arnaud

Con Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles

