Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Panique à Noël

3 décembre 2025 | De Henrik Martin Dahlsbakken

Avec Vivid Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli

Titre original Hvis Ingen Går I Fella

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux… .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas Panic

december 3, 2025 | By Henrik Martin Dahlsbakken

With Vivid Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli

Original title Hvis Ingen Går I Fella

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer