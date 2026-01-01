Cinéma Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer

Cinéma

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 21h.

Dimanche 11 janvier 2026 à partir de 18h. Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 18:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11

L’âme idéale 17 décembre 2025 en salle | 1h 38min | Comédie, Fantastique, Romance

De Alice Vial | Par Alice Vial, Jean-Toussaint Bernard

Avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

Tout public

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… .

Relais Culturel Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’âme idéale December 17, 2025 in theaters | 1h 38min | Comedy, Fantasy, Romance

By Alice Vial | By Alice Vial, Jean-Toussaint Bernard

With Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas

L’événement Cinéma Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer