Cinéma Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures !

31 rue de Vire Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Sam le pompier revient au cinéma avec 5 épisodes 100 % inédits et une grande nouveauté´ une toute nouvelle caserne ultramoderne ! Grâce à cette base flambant neuve et à une unité´ mobile de commandement dernier cri, les opérations de sauvetage atteignent un niveau d’efficacité´ jamais vu à Pontypandy.

Toujours prêt à intervenir, Sam le pompier poursuit sa mission avec bravoure aux côtés de son équipe dévouée.

Réalisateur et réalisatrice Colleen Morton, Connor Ferguson .

31 rue de Vire Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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English :

L’événement Cinéma Sam le pompier nouvelle caserne, grandes aventures ! Bischwiller a été mis à jour le 2026-03-25 par Maison de la Culture de Bischwiller