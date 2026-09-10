Cinéma – Save Our Souls Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 20 novembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Cinéma – Save Our Souls
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Projection du film Save Our Souls proposée par l’Amicale Laïque de Cloyes les Trois Rivières dans le cadre du mois du film documentaire.
20 .
Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film *Save Our Souls*, presented by the Amicale La%EFque of Cloyes-les-Trois-Rivi%E8res as part of Documentary Film Month.
L’événement Cinéma – Save Our Souls Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)
- Festival Romantique du Loir Concert Trio Elégiaque Cloyes-les-Trois-Rivières 18 septembre 2026
- Permanence de généalogie Cloyes-les-Trois-Rivières 19 septembre 2026
- Festival Romantique du Loir Concert pour les enfants Cloyes-les-Trois-Rivières 19 septembre 2026
- Festival Romantique du Loir Concert Quatuor Parisii & Emmanuelle Bertrand Cloyes-les-Trois-Rivières 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 20 septembre 2026