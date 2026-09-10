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Cinéma – Save Our Souls Cloyes-les-Trois-Rivières

vendredi 20 novembre 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Cinéma – Save Our Souls Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Prieuré d'Yron
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
20 20 20 Tarif enfant

Cloyes-les-Trois-Rivières

Cinéma – Save Our Souls

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Projection du film Save Our Souls proposée par l’Amicale Laïque de Cloyes les Trois Rivières dans le cadre du mois du film documentaire.
20  .

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 

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English :

Screening of the film *Save Our Souls*, presented by the Amicale La%EFque of Cloyes-les-Trois-Rivi%E8res as part of Documentary Film Month.

L’événement Cinéma – Save Our Souls Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN

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