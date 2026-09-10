Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Cinéma – Save Our Souls

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Projection du film Save Our Souls proposée par l’Amicale Laïque de Cloyes les Trois Rivières dans le cadre du mois du film documentaire.

20 .

Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96

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English :

Screening of the film *Save Our Souls*, presented by the Amicale La%EFque of Cloyes-les-Trois-Rivi%E8res as part of Documentary Film Month.

L’événement Cinéma – Save Our Souls Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-09-10 par OT GRAND CHATEAUDUN