CINÉMA SÉANCE POUR ENFANTS PENDANT LES VACANCES DE NOEL

SALLE DU CINÉMA Bd des martyrs de Meilhan L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Au cinéma pendant les vacances de Noël c’est 2 séances pour les enfants sont proposées dont une le jour de Noël pour faire une sortie en famille et entre amis mais comme à la maison!

Au cinéma à L’Isle-en-Dodon vous avez à votre disposition un plaid pour vous tenir chaud, vous pouvez amener votre boisson chaude, une vente de barres chocolatées vous est proposée ou des bonbons.

English :

At the cinema during the Christmas vacations, there are 2 screenings for children, including one on Christmas Day, so you can enjoy an outing with family and friends just like at home!

