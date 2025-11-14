Cinéma séance spéciale La Nuit de la Glisse 2025 Le Select, Cinéma Granville Granville

Cinéma séance spéciale La Nuit de la Glisse 2025

Le Select, Cinéma Granville
7 Boulevard d'Hauteserve
Granville

14 novembre 2025 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14

Rendez-vous Vendredi 14 novembre à 20H00

La Nuit de la glisse 2025 vous embarque pour une soirée exceptionnelle avec deux films unis par une même quête celle du moment parfait. Chronicles of a wild decade revisite les années 2010 à travers les archives de Thierry Donard et l’engagement total d’une génération d’athlètes. En seconde partie, Free birds vous propulse dans le présent avec de jeunes riders qui repoussent les limites dans des décors extrêmes, du surf XXL à Nazaré au speedriding dans les Alpes. Deux époques, une même passion.

Tarif unique 19€ .

Le Select, Cinéma Granville 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

