CINÉMA SÉANCE SURPRISE ! Ganges
CINÉMA SÉANCE SURPRISE ! Ganges mercredi 22 avril 2026.
Ganges
CINÉMA SÉANCE SURPRISE !
Plan de l’Ormeau Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Séance surprise de cinéma, gratuite sur réservation.
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Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr
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English :
Surprise film show, free with reservation.
L’événement CINÉMA SÉANCE SURPRISE ! Ganges a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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