Ganges

CINÉMA SÉANCE SURPRISE !

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Séance surprise de cinéma, gratuite sur réservation.

.

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Surprise film show, free with reservation.

L’événement CINÉMA SÉANCE SURPRISE ! Ganges a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34