Cinéma | Sept Jours | Cayres Cayres

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Jeudi 2025-09-25 20:30:00

2025-09-25

Film synopsis de Ali Samadi Ahadi

Avec Vishka Asayesh…

Maryam, activiste et militante, est emprisonnée en Iran.

Elle obtient une permission pour raison médicale. Elle a 7 jours pour choisir de fuir le pays ou rester pour continuer sa lutte.

Durée 1h56

Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Film synopsis by Ali Samadi Ahadi

Starring Vishka Asayesh…

Maryam, activist and militant, is imprisoned in Iran.

She is granted leave on medical grounds. She has 7 days to choose whether to flee the country or stay and continue her struggle.

Running time 1h56

German :

Film Synopsis von Ali Samadi Ahadi

Mit Vishka Asayesh…

Maryam, eine Aktivistin und Aktivistin, wird im Iran inhaftiert.

Sie erhält einen Hafturlaub aus medizinischen Gründen. Sie hat sieben Tage Zeit, um zu entscheiden, ob sie aus dem Land flieht oder bleibt, um ihren Kampf fortzusetzen.

Dauer 1h56

Italiano :

Sinossi del film di Ali Samadi Ahadi

Con Vishka Asayesh…

Maryam, attivista e attivista, è imprigionata in Iran.

Le viene concesso un permesso per motivi di salute. Ha 7 giorni per scegliere se fuggire dal Paese o rimanere e continuare la sua lotta.

Durata: 1 ora e 56 minuti

Espanol :

Sinopsis de Ali Samadi Ahadi

Protagonizada por Vishka Asayesh…

Maryam, una activista, está encarcelada en Irán.

Le conceden un permiso por razones médicas. Tiene 7 días para decidir si huye del país o se queda y continúa su lucha.

Duración: 1 hora 56 minutos

