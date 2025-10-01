Cinéma Salle des fêtes Seurre
Séance de cinéma Mercredi 1er octobre à la salle des fêtes (29 rue des Écoles)
Ouverture des portes à 20h Film à 20h30
Libre échange
2025 1h40 min Comédie romance
De Michael Angelo Covino
Avec Michael Angelo Covino, Dakota Johnson, Adria Arjona
Alors que sa femme vient de demander le divorce, Carey court chercher du soutien auprès de ses amis, Julie et Paul. Il découvre alors que le secret de leur bonheur est qu’ils sont en couple libre.
Tarif normal 6€ Tarif réduit 5€ .
Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 09 30 communication@mairie-seurre.fr
