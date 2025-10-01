Cinéma Salle des fêtes Seurre

Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Séance de cinéma Mercredi 1er octobre à la salle des fêtes (29 rue des Écoles)

Ouverture des portes à 20h Film à 20h30

Libre échange

2025 1h40 min Comédie romance

De Michael Angelo Covino

Avec Michael Angelo Covino, Dakota Johnson, Adria Arjona

Alors que sa femme vient de demander le divorce, Carey court chercher du soutien auprès de ses amis, Julie et Paul. Il découvre alors que le secret de leur bonheur est qu’ils sont en couple libre.

Tarif normal 6€ Tarif réduit 5€ .

Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 09 30 communication@mairie-seurre.fr

