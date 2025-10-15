Cinéma Salle des fêtes Seurre

Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre Côte-d’Or

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-10-15 20:00:00

Séance de cinéma Mercredi 15 octobre

Classe moyenne

2025 Comédie

Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Tarif normal 6€ Tarif réduit 5€ .

Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 09 30 communication@mairie-seurre.fr

