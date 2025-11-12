Cinéma Salle des fêtes Seurre

Cinéma

Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Séance de cinéma Mercredi 12 novembre à la salle des fêtes (29 rue des Écoles)

Ouverture des portes à 20h Film à 20h30

Deux pianos

2025 1h55 min Drame d’Arnaud Desplechin

Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude son amour de jeunesse.

Tarif normal 6€ Tarif réduit 5€ .

Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 09 30 communication@mairie-seurre.fr

English : Cinéma

German : Cinéma

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Seurre a été mis à jour le 2025-10-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)