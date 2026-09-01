Cinéma Salle des fêtes Seurre
mercredi 16 septembre 2026 · Salle des fêtes · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Cinéma
Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 20:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Séance de cinéma – Mercredi 16 septembre – film à 20h30
« De la Comédie Française »
2026 – Comédie – 1h15 min
De Martin Darondeau, Bertrand Usclat
Avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison
Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu : retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation.
Tarif normal 6€ – Tarif réduit 5€ .
Salle des fêtes 29 Rue des Écoles Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 09 30 communication@mairie-seurre.fr
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English : Cinéma
L’événement Cinéma Seurre a été mis à jour le 2026-09-08 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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