Cinéma Shaun le mouton: la ferme en folie Place du champ de foire Ainay-le-Château

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2025-11-11 17:00:00

2025-11-11

Film d’animation à partir de 3 ans.

Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Animated film for ages 3 and up.

German :

Animationsfilm ab 3 Jahren.

Italiano :

Film d’animazione per bambini dai 3 anni in su.

Espanol :

Película de animación para mayores de 3 años.

