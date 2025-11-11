Cinéma Shaun le mouton: la ferme en folie Place du champ de foire Ainay-le-Château
Cinéma Shaun le mouton: la ferme en folie
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2025-11-11 17:00:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Film d’animation à partir de 3 ans.
Place du champ de foire Foyer rural Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Animated film for ages 3 and up.
German :
Animationsfilm ab 3 Jahren.
Italiano :
Film d’animazione per bambini dai 3 anni in su.
Espanol :
Película de animación para mayores de 3 años.
