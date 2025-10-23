Cinéma | Shaun le Mouton La ferme en folie | Cayres Cayres
Cinéma | Shaun le Mouton La ferme en folie | Cayres
Salle des volcans Cayres Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-23 10:00:00
Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie !
(à partir de 3 ans)
Salle des volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Not a day goes by as planned for Shaun, the sheep and Bitzer the sheepdog: their wacky ideas always end up causing trouble!
(from age 3)
German :
Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und Bitzer, den Hütehund, wie geplant: Ihre verrückten Ideen sorgen am Ende immer für Unruhe!
(ab 3 Jahren)
Italiano :
Per Shaun, la pecora e Bitzer, il cane da pastore, non c’è giorno che vada come previsto: le loro idee folli finiscono sempre per creare problemi!
(da 3 anni)
Espanol :
Para Shaun, la oveja, y Bitzer, el perro pastor, ningún día sale como lo habían planeado: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas!
(a partir de 3 años)
