Cinéma Shaun le Mouton La Ferme en folie Saint-Affrique

Cinéma Shaun le Mouton La Ferme en folie

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-09-24

fin : 2025-09-24

2025-09-24 2025-09-27 2025-09-28

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie !

Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

Un programme composé du Lapin, de Alerte aux canards !, d’Un problème épineux et du spécial Les lamas du fermier.

10 septembre 2025 en salle | 0h 47min | Animation, Comédie, Famille

De Lee Wilton, Jason Grace

| Par Dave Ingham, Sarah Barbas Avec Justin Fletcher, John Sparkes, Sean Connolly

Titre original Shaun the Sheep

à partir de 3 ans .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

For Shaun, the sheep and Bitzer the sheepdog, not a day goes by as planned: their wacky ideas always end up causing trouble!

German :

Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und Bitzer, den Hütehund, wie geplant: Ihre verrückten Ideen sorgen am Ende immer für Unruhe!

Italiano :

Per Shaun, la pecora e Bitzer, il cane da pastore, non c’è giorno che vada come previsto: le loro idee folli finiscono sempre per creare problemi!

Espanol :

Para Shaun, la oveja, y Bitzer, el perro pastor, ningún día sale como lo habían planeado: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas!

