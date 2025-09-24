Cinéma Shaun le Mouton La Ferme en folie Saint-Affrique
Cinéma Shaun le Mouton La Ferme en folie Saint-Affrique mercredi 24 septembre 2025.
Cinéma Shaun le Mouton La Ferme en folie
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24 2025-09-27 2025-09-28
Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie !
Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !
Un programme composé du Lapin, de Alerte aux canards !, d’Un problème épineux et du spécial Les lamas du fermier.
10 septembre 2025 en salle | 0h 47min | Animation, Comédie, Famille
De Lee Wilton, Jason Grace
| Par Dave Ingham, Sarah Barbas Avec Justin Fletcher, John Sparkes, Sean Connolly
Titre original Shaun the Sheep
à partir de 3 ans .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
For Shaun, the sheep and Bitzer the sheepdog, not a day goes by as planned: their wacky ideas always end up causing trouble!
German :
Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und Bitzer, den Hütehund, wie geplant: Ihre verrückten Ideen sorgen am Ende immer für Unruhe!
Italiano :
Per Shaun, la pecora e Bitzer, il cane da pastore, non c’è giorno che vada come previsto: le loro idee folli finiscono sempre per creare problemi!
Espanol :
Para Shaun, la oveja, y Bitzer, el perro pastor, ningún día sale como lo habían planeado: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas!
