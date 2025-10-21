CINÉMA SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE Saint-Pargoire

CINÉMA SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE Saint-Pargoire mardi 21 octobre 2025.

CINÉMA SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE

Saint-Pargoire Hérault

Tarif : – – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.

Séance de 16h Shaun le Mouton la ferme en folie

Animation, Comédie 47min Tout public

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme c

Retrouvez le cinéma itinérant proposé par le Cinéma Alain Resnais.

Séance de 16h Shaun le Mouton la ferme en folie

Animation, Comédie 47min Tout public

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

Réservation non nécessaire.

Pensez à venir 15 min avant la séance. .

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie

English :

Take part in the Cinéma Alain Resnais touring cinema.

4pm screening of Shaun le Mouton: la ferme en folie ( Shaun the Sheep: the crazy farm )

Animation, Comedy 47min All audiences

Not a day goes by as planned for Shaun, the sheep and Bitzer the sheepdog: their wacky ideas always end up causing trouble! Fortunately, our merry band gets through every time, and the farm c

German :

Finden Sie das Wanderkino, das vom Cinéma Alain Resnais angeboten wird.

Vorstellung um 16 Uhr Shaun das Schaf: Der Bauernhof ist los

Animation, Komödie 47min Für alle Altersgruppen

Kein Tag verläuft für Shaun, die Schafe und den Hütehund Bitzer wie geplant: Ihre verrückten Ideen sorgen immer für Unruhe! Zum Glück kommt unsere fröhliche Truppe immer wieder davon und der Bauernhof wird von den Schafen nicht zerstört

Italiano :

Il Cinéma Alain Resnais offre un programma cinematografico itinerante.

Alle 16:00 proiezione di Shaun the Sheep: la fattoria dei matti

Animazione, commedia 47 minuti Per tutti i tipi di pubblico

Non c’è giorno che vada come previsto per Shaun, la pecora e Bitzer, il cane da pastore: le loro idee folli finiscono sempre per creare problemi! Per fortuna, l’allegra brigata riesce sempre a cavarsela e la fattoria si

Espanol :

El Cinéma Alain Resnais ofrece un programa de cine itinerante.

Proyección a las 16:00 h de La oveja Shaun: la granja de los locos

Animación, Comedia 47min Todos los públicos

Ni un solo día sale según lo previsto para la oveja Shaun y el perro pastor Bitzer: ¡sus locas ideas siempre acaban causando problemas! Afortunadamente, nuestra alegre banda siempre consigue salirse con la suya, y la granja c

L’événement CINÉMA SHAUN LE MOUTON, LA FERME EN FOLIE Saint-Pargoire a été mis à jour le 2025-10-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT