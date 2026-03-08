Cinéma Silent Friend Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-14

2026-04-08

Compétition Mostra de Venise 2025
Réalisé par Ildiko Enyedi
Avec Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler
Allemagne, Hongrie drame
2h27 vost
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Competition ? Venice Film Festival 2025
Directed by Ildiko Enyedi
Starring Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler
Germany, Hungary drama
2h27 ? vost

