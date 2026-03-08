Cinéma Silent Friend Place du Temple Montélimar

Cinéma Silent Friend

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-08

Compétition Mostra de Venise 2025

Réalisé par Ildiko Enyedi

Avec Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler

Allemagne, Hongrie drame

2h27 vost

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

