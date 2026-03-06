Cinéma Silent Friend suivi d’une rencontre avec Corinne Bourgery Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 16:15:00
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Projection suivie d’un échange sur notre rapport au vivant et aux plantes avec Corinne Bourgery, ingénieure agronome montilienne, spécialiste des arbres.
Réalisé par Ildiko Enyedi
Avec Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler
Allemagne, Hongrie
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Screening followed by a discussion on our relationship with living beings and plants with Corinne Bourgery, an agricultural engineer from Montilienne specializing in trees.
Directed by Ildiko Enyedi
With Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler
Germany, Hungary
