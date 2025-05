Cinéma: Simon de la Montana – Saint-Affrique, 14 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Début : Samedi 2025-05-14

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-14

2025-05-16

2025-05-17

2025-05-18

2025-05-19

Simón a 21 ans et vit en Argentine. Depuis peu, il fréquente une nouvelle bande d’amis inattendue.

Tout public

Auprès d’eux, pour la première fois, il a le sentiment d’être lui-même. Mais son entourage s’inquiète et ne le reconnaît plus. Et si Simón voulait devenir quelqu’un d’autre ?

23 avril 2025 en salle | 1h 38min | Drame

De Federico Luis|

Par Federico Luis, Agustin Toscano

Avec Lorenzo Ferro, Kiara Supini, Pehuén Pedie .

1 Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

Simón is 21 and lives in Argentina. Recently, he has been hanging out with a new, unexpected group of friends.

German :

Simón ist 21 Jahre alt und lebt in Argentinien. Seit kurzem trifft er sich mit einer neuen, unerwarteten Gruppe von Freunden.

Italiano :

Simón ha 21 anni e vive in Argentina. Di recente ha iniziato a frequentare un nuovo e inaspettato gruppo di amici.

Espanol :

Simón tiene 21 años y vive en Argentina. Recientemente ha empezado a salir con un nuevo e inesperado grupo de amigos.

