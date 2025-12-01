Cinéma Sirat

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Film de Oliver Laxe · 1 h 55 min · 10 septembre 2025 (France)

.

Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

English :

Film by Oliver Laxe 1 h 55 min September 10, 2025 (France)

German :

Film von Oliver Laxe 1 h 55 min 10. September 2025 (Frankreich)

Italiano :

Film di Oliver Laxe 1 h 55 min 10 settembre 2025 (Francia)

Espanol :

Película de Oliver Laxe 1 h 55 min 10 septiembre 2025 (Francia)

L’événement Cinéma Sirat Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux