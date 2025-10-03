Cinéma Sirat Cinéma Labor Dieulefit

Cinéma Sirat Cinéma Labor Dieulefit vendredi 3 octobre 2025.

Cinéma Sirat

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 21:00:00
fin : 2025-10-05

Date(s) :
2025-10-03

VOST. Drame
Durée 1h55mn
de Olivier Laxe
Par Oliver Laxe, Santiago Fillol
Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy
  .

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57  cinelabor@gmail.com

English :

VOST. Drama
Running time 1h55mn
by Olivier Laxe
By Oliver Laxe, Santiago Fillol
With Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

German :

VOST. Drama
Dauer 1h55mn
von Olivier Laxe
Von Oliver Laxe, Santiago Fillol
Mit Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

Italiano :

VOST. Dramma
Durata 1h55mn
di Olivier Laxe
Di Oliver Laxe, Santiago Fillol
Con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

Espanol :

VOST. Drama
Duración 1h55mn
de Olivier Laxe
Por Oliver Laxe, Santiago Fillol
Con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy

L’événement Cinéma Sirat Dieulefit a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux