Cinéma « Sirat » en VO Mur-de-Barrez mercredi 8 octobre 2025.
Cinéma « Sirat » en VO
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
30
Tarif enfant
abonnement (10 séances)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-08
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Drame d’Olivier Laxe avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy. Durée 1h55min
Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites. 30 .
1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie
English :
Drama by Olivier Laxe with Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy. Running time: 1h55min
German :
Drama von Olivier Laxe mit Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy. Dauer: 1h55min
Italiano :
Film drammatico di Olivier Laxe con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy. Durata: 1h55min
Espanol :
Drama de Olivier Laxe con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy. Duración: 1h55min
