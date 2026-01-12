Cinéma SIRAT en VO Saint-Affrique

Cinéma SIRAT en VO

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-22

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-22 2026-01-24 2026-01-25

Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu.

Tout public avec avertissement

Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites.

10 septembre 2025 en salle | 1h 54min | Drame

De Oliver Laxe|

Par Oliver Laxe, Santiago Fillol

Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In the mountains of southern Morocco, Luis and his son Estéban search for their missing eldest daughter.

