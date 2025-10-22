Cinéma » Sirat » Espace Animation Les Houches
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-22 20:30:00
Sirat . De Oliver Laxe Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy Espagne, France 2025 Tout public avec avertissement VO sous-titrée Label Les Coups de cœur de Cinébus
+33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
« Sirat ». By Oliver Laxe Starring Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy Spain, France 2025 All audiences with warning OV with subtitles Label Les Coups de c?ur de Cinébus
German :
» Sirat « . Von Oliver Laxe Mit Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy Spanien, Frankreich 2025 Für alle Altersgruppen mit Vorwarnung OV mit Untertiteln Label: Les Coups de c?ur de Cinébus
Italiano :
« Sirat ». Di Oliver Laxe Con Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy Spagna, Francia 2025 Avviso a tutti i pubblici OV con sottotitoli Etichetta: Les Coups de c?ur de Cinébus
Espanol :
« Sirat De Oliver Laxe Protagonizada por Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy España, Francia 2025 Todos los públicos con advertencia VO con subtítulos Label: Les Coups de cœur de Cinébus
