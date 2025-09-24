Cinéma SIRAT Saint-Affrique

Cinéma SIRAT Saint-Affrique mercredi 24 septembre 2025.

Cinéma SIRAT

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24 2025-09-25 2025-09-28

Au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche sa fille aînée qui a disparu.

Ils rallient un groupe de ravers en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Ils s’enfoncent dans l’immensité brûlante d’un miroir de sable qui les confronte à leurs propres limites.

10 septembre 2025 en salle | 1h 55min | Drame

De Oliver Laxe | Par Oliver Laxe, Santiago Fillol

Avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In the mountains of southern Morocco, Luis and his son Estéban search for their missing eldest daughter.

German :

In den Bergen Südmarokkos sucht Luis zusammen mit seinem Sohn Estéban nach seiner älteren Tochter, die verschwunden ist.

Italiano :

Nel cuore delle montagne del sud del Marocco, Luis, accompagnato dal figlio Estéban, cerca la figlia maggiore scomparsa.

Espanol :

En el corazón de las montañas del sur de Marruecos, Luis, acompañado de su hijo Estéban, busca a su hija mayor que ha desaparecido.

L’événement Cinéma SIRAT Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)