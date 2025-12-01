Cinéma Sittelle Zootopie 2 et Chasse gardée 2 La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Cinéma Sittelle Zootopie 2 et Chasse gardée 2

La Sittelle 17 rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Projections cinéma à La Sittelle samedi 20 décembre 2025

à 17h00 Zootopie 2

à 20h30 Chasse gardée 2

Projections du cinéma Casino à Morez.

Tarifs enfant 5€ (pour les de 14 ans) adulte 7,50€ .

La Sittelle 17 rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13

