Cinéma Sittelle Zootopie 2 et Chasse gardée 2 La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Cinéma Sittelle Zootopie 2 et Chasse gardée 2

La Sittelle 17 rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Projections cinéma à La Sittelle samedi 20 décembre 2025
à 17h00 Zootopie 2
à 20h30 Chasse gardée 2

Projections du cinéma Casino à Morez.
Tarifs enfant 5€ (pour les de 14 ans) adulte 7,50€   .

La Sittelle 17 rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 14 13 

