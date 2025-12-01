Cinéma Sittelle Zootopie 2 et Chasse gardée 2 La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux
La Sittelle 17 rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Projections cinéma à La Sittelle samedi 20 décembre 2025
à 17h00 Zootopie 2
à 20h30 Chasse gardée 2
Projections du cinéma Casino à Morez.
Tarifs enfant 5€ (pour les de 14 ans) adulte 7,50€ .
