Cinéma : Slocum et moi, suivi d’une conférence musique et cinéma d’animation, avec le compositeur Pascal Le Pennec Place du Temple Montélimar
mercredi 28 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : Slocum et moi, suivi d’une conférence musique et cinéma d’animation, avec le compositeur Pascal Le Pennec
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 16:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Projection en présence de Pascal Le Pennec, compositeur pour le cinéma. Le film sera suivie d’une conférence « musique et cinéma d’animation » (durée 1h30 environ).
En partenariat avec le Conservatoire de Montélimar.
Slocum et moi (2024)
1h15
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening with Pascal Le Pennec, film composer, in attendance. The film will be followed by a talk titled “Music and Animated Film” (duration: approximately 1 hour and 30 minutes).
In partnership with the Montélimar Conservatory.
Slocum and Me (2024)
1 hour 15 minutes
L’événement Cinéma : Slocum et moi, suivi d’une conférence musique et cinéma d’animation, avec le compositeur Pascal Le Pennec Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma Home Stories aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Lecture Histoires bidouillées Médiathèque Intercommunale Montélimar 16 septembre 2026
- Dry Leaf, Les Templiers, Montélimar 16 septembre 2026
- Cinéma Dry Leaf aux Templiers Place du Temple Montélimar 16 septembre 2026
- Les rendez-vous au MAC Les mots de Nicolas Bouvier Place Provence Montélimar 17 septembre 2026