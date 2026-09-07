Cinéma : Slocum et moi, suivi d’une conférence musique et cinéma d’animation, avec le compositeur Pascal Le Pennec Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma : Slocum et moi, suivi d’une conférence musique et cinéma d’animation, avec le compositeur Pascal Le Pennec

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 16:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Projection en présence de Pascal Le Pennec, compositeur pour le cinéma. Le film sera suivie d’une conférence « musique et cinéma d’animation » (durée 1h30 environ).

En partenariat avec le Conservatoire de Montélimar.



Slocum et moi (2024)

1h15

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Screening with Pascal Le Pennec, film composer, in attendance. The film will be followed by a talk titled “Music and Animated Film” (duration: approximately 1 hour and 30 minutes).

In partnership with the Montélimar Conservatory.

Slocum and Me (2024)

1 hour 15 minutes

L’événement Cinéma : Slocum et moi, suivi d’une conférence musique et cinéma d’animation, avec le compositeur Pascal Le Pennec Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération