Cinéma Soirée frissons Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Trois films d’horreur à venir découvrir en une soirée pour Halloween !

Animations, lots à gagner, concours de déguisements et restauration sur place. .

Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr

