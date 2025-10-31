Cinéma Soirée frissons Cinéma Le Fauteuil rouge Bressuire
Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Trois films d’horreur à venir découvrir en une soirée pour Halloween !
Animations, lots à gagner, concours de déguisements et restauration sur place. .
Cinéma Le Fauteuil rouge 7 Espace Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 82 21 89 info@lefauteuilrouge.fr
