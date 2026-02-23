Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé
Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé vendredi 6 mars 2026.
Début : 2026-03-06 21:00:00
2026-03-06
Diffusion de films d’horreur dès 21h
21h Primate
22h45 28 ans plus tard le temps des morts
Interdit aux moins de 16 ans .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
