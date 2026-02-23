Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé

Cinéma soirée Frissons La Ferté Macé vendredi 6 mars 2026.

Début : 2026-03-06 21:00:00
Diffusion de films d’horreur dès 21h
21h Primate
22h45 28 ans plus tard le temps des morts
Interdit aux moins de 16 ans   .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02 

