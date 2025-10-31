Cinéma Soirée Halloween Cinéma Salle Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge
Cinéma Soirée Halloween Cinéma Salle Jeanne d’Arc Saint-Genis-de-Saintonge vendredi 31 octobre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 00:00:00
2025-10-31
Soirée Halloween au cinéma de Saint Genis de Saintonge
20h00 Together (Int 12ans)
22h30 Substitution Bring her Back (Int-16 ans)
Cinéma Salle Jeanne d’Arc 21 Av. de Saintes, 17240 Saint-Genis-de-Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53
English :
Halloween evening at the Saint Genis de Saintonge cinema
8:00 pm: Together (Int 12 yrs)
10:30pm: Substitution Bring her Back (Int-16 yrs)
German :
Halloween-Abend im Kino von Saint Genis de Saintonge
20.00 Uhr: Together (Int 12 Jahre)
22.30 Uhr: Substitution Bring her Back (Int-16 Jahre)
Italiano :
Serata di Halloween al cinema di Saint Genis de Saintonge
20.00: Insieme (Int 12 anni)
22.30: Substitution Bring her Back (Int 16 anni)
Espanol :
Noche de Halloween en el cine Saint Genis de Saintonge
20h: Juntos (Int 12 años)
22.30 h: Sustitución Bring her Back (Int-16 años)
