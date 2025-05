Cinéma soirée horreur – Place José Bès Casteljaloux, 16 mai 2025 21:00, Casteljaloux.

Lot-et-Garonne

Cinéma soirée horreur Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

2025-05-16 21:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Soirée horreur Until Dawn La mort sans fin

Film suivi d’une session jeu Until Dawn sur PS4

Un an après la disparition mystérieuse de sa soeur Mélanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée reculée où elle a disparu, à la recherche de réponses.

Film interdit aux -12ans / Pièce d’identité demandée .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

