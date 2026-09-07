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AGENDA · Montélimar

Cinéma : Soirée Japan Horror Place du Temple Montélimar

samedi 31 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : Soirée Japan Horror

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31 20:45:00

Date(s) :
2026-10-31

Séance de reprise pour Les Ségovellaunes ! A l’occasion des festivités d’Halloween, le ciné-club vous propose une soirée japan horror.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Les Ségovellaunes are back! To celebrate Halloween, the film club is hosting a Japanese horror night.

L’événement Cinéma : Soirée Japan Horror Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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