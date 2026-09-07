Cinéma : soirée Japan horror – Ring d’Hideo Nakata Place du Temple Montélimar
samedi 31 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma : soirée Japan horror – Ring d’Hideo Nakata
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:45:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Ring (1998)
1h36 – vost
Interdit aux -12 ans
Réalisé par Hideo Nakata
Avec Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada
Japon / horreur
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Ring (1998)
1h36 ? original version with subtitles
Rated R (12+)
Directed by Hideo Nakata
Starring Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada
Japan / horror
L’événement Cinéma : soirée Japan horror – Ring d’Hideo Nakata Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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