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Cinéma : soirée Japan horror – Ring d’Hideo Nakata Place du Temple Montélimar

samedi 31 octobre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma Les Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma : soirée Japan horror – Ring d’Hideo Nakata

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:45:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Ring (1998)
1h36 – vost

Interdit aux -12 ans

Réalisé par Hideo Nakata
Avec Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada
Japon / horreur
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Ring (1998)
1h36 ? original version with subtitles

Rated R (12+)

Directed by Hideo Nakata
Starring Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada
Japan / horror

L’événement Cinéma : soirée Japan horror – Ring d’Hideo Nakata Montélimar a été mis à jour le 2026-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération

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