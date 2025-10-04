CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE AVANT-PREMIÈRE DU FILM « T’AS PAS CHANGÉ » CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE AVANT-PREMIÈRE DU FILM « T’AS PAS CHANGÉ » CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens samedi 4 octobre 2025.

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE AVANT-PREMIÈRE DU FILM « T’AS PAS CHANGÉ »

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:15:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Véritable déclaration d’amour aux années 90, T’AS PAS CHANGÉ dresse le portrait drôle et doux-amer de ces presque quinquas que des retrouvailles vont bouleverser à jamais…

EN PRÉSENCE DE JÉRÔME COMMANDEUR

Un film de Jérôme COMMANDEUR

Suite à la disparition de l’un de leurs camarades de classe, quatre anciens lycéens décident, 30 ans après leur bac, de réunir toute leur promo à l’occasion d’une fête, comme à l’époque.

Réservation fortement conseillée. .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

A veritable declaration of love to the 90s, T?AS PAS CHANGÉ paints a funny, bittersweet portrait of two almost-fifties whose reunion will change their lives forever?

IN THE PRESENCE OF JÉRÔME COMMANDEUR

German :

T?AS PAS CHANGÉ ist eine Liebeserklärung an die 90er Jahre und zeichnet ein witziges und bittersüßes Porträt dieser fast Fünfzigjährigen, deren Wiedersehen sie für immer verändern wird

IN ANWESENHEIT VON JÉRÔME COMMANDEUR

Italiano :

Vera e propria dichiarazione d’amore agli anni ’90, T?AS PAS CHANGÉ dipinge un ritratto divertente e agrodolce di due quasi cinquantenni il cui incontro cambierà per sempre le loro vite?

IN PRESENZA DI JÉRÔME COMMANDEUR

Espanol :

Verdadera declaración de amor a los años 90, T?AS PAS CHANGÉ pinta un retrato divertido y agridulce de dos casi cincuentones cuyo reencuentro lo cambiará todo para siempre?

EN PRESENCIA DE JÉRÔME COMMANDEUR

L’événement CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE AVANT-PREMIÈRE DU FILM « T’AS PAS CHANGÉ » Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE