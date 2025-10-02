CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE BERGERS D’AURE, LA TRANSHUMANCE EN HÉRITAGE CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE BERGERS D’AURE, LA TRANSHUMANCE EN HÉRITAGE CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens jeudi 2 octobre 2025.

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE BERGERS D’AURE, LA TRANSHUMANCE EN HÉRITAGE

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Au cœur des Pyrénées, la transhumance tisse un lien vivant entre passé et présent, porté par deux bergers unis par le sang, la passion et la mémoire des montagnes.

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC LES RÉALISATEURS ET LES 2 BERGERS.

Un film de Bernard Lataste

La transhumance dans les Pyrénées perpétue une pratique pastorale, un mode de vie et des savoir-faire ancestraux. Ici, de la Vallée d’Aure jusqu’aux hautes estives du Rioumajou, la transmission de cette passion commune entre l’oncle et son neveu unit avec beaucoup de sagesse et d’humanité ces deux bergers déterminés à sauvegarder un héritage culturel et social très fort. .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

In the heart of the Pyrenees, transhumance weaves a living link between past and present, carried by two shepherds united by blood, passion and the memory of the mountains.

SCREENING FOLLOWED BY A DISCUSSION WITH THE FILMMAKERS AND THE 2 SHEPHERDS.

German :

Im Herzen der Pyrenäen knüpft die Transhumanz eine lebendige Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, getragen von zwei Hirten, die durch Blut, Leidenschaft und die Erinnerung an die Berge vereint sind.

FILMVORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSION MIT DEN REGISSEUREN UND DEN BEIDEN HIRTEN.

Italiano :

Nel cuore dei Pirenei, la transumanza intreccia un legame vivo tra passato e presente, portato avanti da due pastori uniti dal sangue, dalla passione e dalla memoria delle montagne.

PROIEZIONE SEGUITA DA UN DIBATTITO CON I REGISTI E I DUE PASTORI.

Espanol :

En el corazón de los Pirineos, la trashumancia teje un vínculo vivo entre pasado y presente, llevado por dos pastores unidos por la sangre, la pasión y la memoria de las montañas.

PROYECCIÓN SEGUIDA DE UN COLOQUIO CON LOS CINEASTAS Y LOS 2 PASTORES.

L’événement CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE BERGERS D’AURE, LA TRANSHUMANCE EN HÉRITAGE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE