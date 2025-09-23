CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE CLOISTERS, L’AVENTURE DES CLOÎTRES CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE CLOISTERS, L’AVENTURE DES CLOÎTRES

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-23 20:30:00

L’abbaye de Bonnefont, Occitanie Films & Le Cinéma le Régent vous proposent

Un film de Marc Azéma

Quand on évoque la présence du patrimoine français à New York, on pense immédiatement à la Statue de la Liberté. Mais au nord de Manhattan, un peu à l’écart des circuits touristiques habituels, le musée des Cloisters, annexe médiévale du Métropolitan Museum of Art de New York, recèle d’autres bouts de France et non des moindres. Ce musée, en forme d’abbaye pyrénéenne, est entièrement structuré autour de quatre cloîtres de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerannée.

Ce film raconte comment les vestiges des cloîtres de Bonnefont-en-Comminges (Haute-Garonne), Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), Saint-Michel de Cuxa (Pyrénées-Orientales), Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) ont voyagé depuis la France et ont été reconstruit de l’autre côté de l’Atlantique.

Une enquête permettant de découvrir en France ces lieux superbes du Moyen Age dont certains sont en train de renaître grâce au virtuel, aux Etats Unis, un petit bout de France dans un musée unique en son genre.

