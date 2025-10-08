CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE COEXISTENCIA, SUR LES TRACES DES PUMAS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE COEXISTENCIA, SUR LES TRACES DES PUMAS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens mercredi 8 octobre 2025.

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE COEXISTENCIA, SUR LES TRACES DES PUMAS

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-08 20:30:00

2025-10-08

Une aventure à travers la Patagonie à la recherche d’un équilibre avec la nature.

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC LE RÉALISATEUR.

Un film de Thomas Julienne

Thomas Julienne, un jeune biologiste, décide de partir à vélo traverser l’Argentine et le Chili, afin d’étudier le conflit entre les éleveurs de moutons, et les pumas, grands prédateurs de la Patagonie attaquant parfois le bétail. Allant à la rencontre d’éleveurs et de scientifiques, Thomas a documenté les solutions favorisant une cohabitation harmonieuse. Son voyage à vélo à travers ces terres sauvages ne se limite pas à une quête scientifique il embrasse une aventure personnelle intense, marquée par des tempêtes de neige et des vents violents, tout en s’imprégnant de la liberté qu’offre ce mode de déplacement. À mi-chemin entre documentaire scientifique et récit d’aventure, ce film propose une réflexion essentielle sur l’impact des activités humaines sur la faune sauvage et la nécessité de préserver les grands prédateurs. Il invite également à plonger dans les paysages majestueux de la Patagonie, tout en offrant des pistes concrètes pour une cohabitation harmonieuse entre l’homme et la nature. .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

An adventure through Patagonia in search of a balance with nature.

SCREENING FOLLOWED BY DISCUSSION WITH THE DIRECTOR.

German :

Ein Abenteuer durch Patagonien auf der Suche nach einem Gleichgewicht mit der Natur.

VORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSION MIT DEM REGISSEUR.

Italiano :

Un’avventura attraverso la Patagonia alla ricerca di un equilibrio con la natura.

PROIEZIONE SEGUITA DA UN DIBATTITO CON IL REGISTA.

Espanol :

Una aventura por la Patagonia en busca del equilibrio con la naturaleza.

PROYECCIÓN SEGUIDA DE UN COLOQUIO CON EL DIRECTOR.

L'événement CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE COEXISTENCIA, SUR LES TRACES DES PUMAS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-24