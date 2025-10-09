CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE LA RENCONTRE (COMME UN TANGO) CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-09 19:45:00

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Elle danse, sculpte, voyage, fait la tournée des festivals de tango.

RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE ET LA PROTAGONISTE AINSI QU’UNE INITIATION AU TANGO

Un film de Corinne Espagno

Avec Nathalie Lebrun-Bailly

Atteinte d’une déficience visuelle profonde, Nathalie montre à une cinéaste comment son corps est plus efficient que des yeux pour voir. La malvoyante guide la voyante et nous apprend à regarder d’une autre manière… Corinne la filme, tentant de saisir ce qui ne se voit pas les sensations de son corps. Mais ce que Nathalie cherche à nous faire voir n’est pas aussi argentin qu’il n’y paraît. Jusqu’ici, elle a toujours réussi à faire en sorte qu’on ne voie pas qu’elle n’y voit pas. Histoire d’une transition dans la vie d’une femme qui a décidé de se montrer « telle qu’elle est ». .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

She dances, sculpts, travels and tours tango festivals.

MEETING WITH THE DIRECTOR AND PROTAGONIST, PLUS AN INTRODUCTION TO TANGO

German :

Sie tanzt, bildhauert, reist und tourt durch Tangofestivals.

TREFFEN MIT DER REGISSEURIN UND DER PROTAGONISTIN SOWIE EINE EINFÜHRUNG IN DEN TANGO

Italiano :

Balla, scolpisce, viaggia e partecipa a festival di tango.

INCONTRO CON IL REGISTA E LA PROTAGONISTA E INTRODUZIONE AL TANGO

Espanol :

Baila, esculpe, viaja y recorre festivales de tango.

ENCUENTRO CON EL DIRECTOR Y PROTAGONISTA E INTRODUCCIÓN AL TANGO

