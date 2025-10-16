CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE SOULÈVEMENTS CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE SOULÈVEMENTS

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens jeudi 16 octobre 2025.

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE SOULÈVEMENTS

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

16 octobre 2025 20:30:00

2025-10-16

Les Soulèvements de la terre Comminges, le festival fredd et le Cinéma le Régent vous proposent une soirée spéciale !

Un film documentaire de Thomas Lacoste

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles.

Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur. .

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

Les Soulèvements de la terre Comminges, the fredd festival and Cinéma le Régent offer you a special evening!

German :

Les Soulments de la terre Comminges, das Festival fredd und das Cinéma le Régent bieten Ihnen einen besonderen Abend!

Italiano :

Les Soulèvements de la terre Comminges, il Fredd Festival e il Cinéma le Régent vi propongono una serata speciale!

Espanol :

Les Soulèvements de la terre Comminges, el festival fredd y el Cinéma le Régent le proponen una velada especial

