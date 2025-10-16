CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE SOULÈVEMENTS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE SOULÈVEMENTS

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-16 20:30:00

2025-10-16

Les Soulèvements de la terre Comminges, le festival fredd et le cinéma le Régent vous proposent un film documentaire de Thomas Lacoste Soulèvements

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC LE RÉALISATEUR

Un portrait choral à 16 voix, 16 trajectoires singulières, réflexif et intime d’un mouvement de résistance intergénérationnel porté par une jeunesse qui vit et qui lutte contre l’accaparement des terres et de l’eau, les ravages industriels, la montée des totalitarismes et fait face à la répression politique. Une plongée au cœur des Soulèvements de la Terre révélant la composition inédite des forces multiples déployées un peu partout dans le pays qui expérimentent d’autres modes de vie, tissent de nouveaux liens avec le vivant, bouleversant ainsi les découpages établis du politique et du sensible en nous ouvrant au champ de tous les possibles.

Séance précédée du film LE VIVANT QUI SE DÉFEND de Vincent Verzat à 18h15 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

Les Soulèvements de la terre Comminges, the fredd festival and the Régent cinema present a documentary film by Thomas Lacoste: Soulèvements

FOLLOWED BY A DISCUSSION WITH THE DIRECTOR

German :

Les Soulèvements de la terre Comminges, das Festival fredd und das Kino le Régent zeigen Ihnen einen Dokumentarfilm von Thomas Lacoste: Soulèvements

VORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSION MIT DEM REGISSEUR

Italiano :

Les Soulèvements de la terre Comminges, il Fredd Festival e il cinema Régent presentano il film documentario di Thomas Lacoste: Soulèvements

SEGUITO DA UN DIBATTITO CON IL REGISTA

Espanol :

Les Soulèvements de la terre Comminges, el festival fredd y el cine Régent presentan un documental de Thomas Lacoste: Soulèvements

SEGUIDO DE UN COLOQUIO CON EL DIRECTOR

