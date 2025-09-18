CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE TOUT EST PARTI D’ICI CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE TOUT EST PARTI D’ICI CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens jeudi 18 septembre 2025.

CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE TOUT EST PARTI D’ICI

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 20:15:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Dans la nuit du 14 juillet 1939, la campagne commingeoise est réveillée par l’éruption d’un gisement de gaz. Tout est parti d’ici.

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC LES RÉALISATEURS.

Un film de Virginie Mailles-Viard et Vincent Barthe

En 1939, la découverte d’un gisement d’hydrocarbures à Saint-Marcet, dans le Comminges, réveille l’espoir d’un développement local et d’une puissance industrielle nationale. De cette campagne tranquille naît une aventure qui donnera lieu à la création de la Régie Autonome des Pétroles (RAP), ancêtre d’ELF, qui deviendra l’un des plus grands groupes industriels français. Les foreurs commingeois partent conquérir les gisements d’Algérie, et font le prospérité d’un groupe industriel public. La mémoire locale s’efface. Aujourd’hui, les traces sont ténues, presque invisibles, et les récits fragmentaires. Par une démarche documentaire minutieuse et participative, ce film ravive une mémoire industrielle oubliée et redonne une place aux voix locales. Une plongée dans un XXe siècle fait d’espoirs, de conquêtes, de renoncements et de silence. .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

On the night of July 14, 1939, the Comminge countryside was awakened by the eruption of a gas field. It all started here.

SCREENING FOLLOWED BY A DISCUSSION WITH THE DIRECTORS.

German :

In der Nacht des 14. Juli 1939 wurde das ländliche Commingeoise durch den Ausbruch eines Gasfeldes geweckt. Alles ging von hier aus.

VORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSION MIT DEN REGISSEUREN.

Italiano :

La notte del 14 luglio 1939, la campagna di Comminge fu svegliata dall’eruzione di un giacimento di gas. Tutto ebbe inizio qui.

PROIEZIONE SEGUITA DA UN DIBATTITO CON I REGISTI.

Espanol :

La noche del 14 de julio de 1939, el campo de Comminge se despertó por la erupción de un yacimiento de gas. Todo empezó aquí.

PROYECCIÓN SEGUIDA DE UN DEBATE CON LOS DIRECTORES.

L’événement CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE TOUT EST PARTI D’ICI Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE