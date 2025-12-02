CINÉMA SONAMBULE

Gignac Hérault

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Projection de deux films La vie au château et L’inconnu de la Grande Arche

La vie au château, Mon enfance à Versailles 18h 4€

Violette a huit ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur. En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Lui, c’est un géant bourru, elle, une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu’elle peut. Toutefois, dans les coulisses dorées du Roi Soleil, ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser, apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille.

L’inconnu de la Grande Arche 20h30 5€

1982. François Mitterrand lance un concours d’architecture anonyme sans précédent pour la construction d’un édifice emblématique dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe. À la surprise générale, c’est Johan Otto von Spreckelsen, un architecte danois de 53 ans, qui l’emporte. Il est alors propulsé à la tête du plus grand chantier de l’époque. Et s’il entend bâtir sa Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Screening of two films: La vie au château and L’inconnu de la Grande Arche

German :

Vorführung von zwei Filmen: La vie au château und L’inconnu de la Grande Arche (Der Unbekannte vom Grande Arche)

Italiano :

Proiezione di due film: La vie au château e L’inconnu de la Grande Arche

Espanol :

Proyección de dos películas: La vie au château y L’inconnu de la Grande Arche

