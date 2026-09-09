Cinéma « Soudain » Carolles
samedi 3 octobre 2026 · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Cinéma « Soudain »
45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 23:45:00
Date(s) :
2026-10-03
Directrice d’un établissement pour personnes âgées, Marie-Lou tente d’y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l’écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d’une partie de ses équipes. Sa rencontre avec Mari, une metteuse en scène japonaise qui se bat contre un cancer, va bouleverser sa trajectoire. En nouant une amitié profonde, les deux femmes engagent ensemble un combat pour “rendre possible l’impossible”.
3h 15min | Drame.
De Ryusuke Hamaguchi.
Par Ryusuke Hamaguchi, Léa Le Dimna.
Avec Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki.
Titre original All Of A Sudden. .
45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr
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English : Cinéma « Soudain »
L’événement Cinéma « Soudain » Carolles a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Granville Terre et Mer
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