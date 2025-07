Cinéma sous les étoiles à Latronquière le Royaume de Kensuké Latronquière

Cinéma sous les étoiles à Latronquière le Royaume de Kensuké

Latronquière Lot

Gratuit

Début : 2025-07-21 18:00:00

fin : 2025-07-21

2025-07-21

À la tombée de la nuit, l’Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac !

18h conférence par le service patrimoine du Grand Figeac

Film à la tombé de la nuit

1h 24min | Aventure, Animation

De Neil Boyle, Kirk Hendry | Par Frank Cottrell Boyce

Avec Cillian Murphy, Sally Hawkins, Raffey Cassidy

Titre original Kensuke’s Kingdom

L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul sur l’île avec ses amis les orangs-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque des trafiquants de singes tentent d’envahir l’île, c’est ensemble qu’ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis… .

Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

As night falls, l’Astrolabe makes its cinema under the starry skies of Grand-Figeac!

German :

Wenn die Nacht hereinbricht, zeigt das Astrolabe sein Kino unter dem Sternenhimmel des Grand-Figeac!

Italiano :

Al calar della notte, l’Astrolabe mette in scena uno spettacolo sotto il cielo stellato del Grand-Figeac!

Espanol :

Al caer la noche, el Astrolabio ofrece un espectáculo bajo el cielo estrellado de Grand-Figeac

